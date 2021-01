WandaVision, il mondo oltre Westview nell'anteprima del quarto episodio

Il pubblico di WandaVision è in attesa del nuovo episodio, il quarto della serie, che sarà in streaming su Disney+ da venerdì 29 gennaio. I Marvel Studios hanno pubblicato sui social il tradizionale teaser d'anteprima, che può dare qualche anticipazione su ciò che vedremo nella prossima puntata dello show.

La clip, che si può vedere anche nel tweet in calce alla notizia, ha una durata di circa 15 secondi ed è corredata da una didascalia che recita: "Niente può prepararvi per ciò che vi aspetta. Un nuovo episodio di WandaVsion sarà in streaming su Disney+ a partire da venerdì."

Le immagini, in effetti, sembrano indicare che, dopo il cliffhanger con cui si chiude il terzo episodio, la serie sia pronta ad esplorare il mondo al di là di Westview. Potrebbe entrare in scena l'agenzia che per molti è lo SWORD, e il ritorno di Jimmy Woo (Randall Park) nel MCU potrebbe preludere anche a quello di Darcy Lewis (Kat Dennings).

Sempre a giudicare dalla svolta che conclude il terzo episodio di WandaVision, sono in molti a teorizzare che Scarlett Witch possa rivelarsi la vera villain della serie. Elizabeth Olsen, in una recente intervista con Elle, è stata piuttosto evasiva al riguardo. "Qualcuno mi ha detto che, quando guardi i film di supereroi, capisci quando il cattivo sta per manifestarsi, e hai anche un'idea di chi possa essere. Nel nostro show, non sai chi è il cattivo, né se ce n'è davvero uno."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al nostro speciale su WandaVision e la sitcom.