WandaVision, Monica Rambeau e Agnes protagoniste dei nuovi poster di Disney+

Giornata di poster per WandaVision, la prima serie targata Marvel Studios a fare il suo debutto su Disney+, e questa volta come protagoniste abbiamo due "nuovi" personaggi: Monica Rambeau e Agnes.

Il "nuovi" lo trovate tra virgolette perché, mentre di Agnes (interpretata da Kathryn Hahn) dobbiamo ancora fare la conoscenza (nonostante vi siano forti sospetti che si tratti in realtà della strega Agatha Harkness), per Monica non è invece la prima volta che la vediamo nel MCU, sebbene nella serie di Disney+ appaia cresciuta e in una nuova veste.

In Captain Marvel avevamo infatti incontrato la Monica Rambeau undicenne interpretata da Akira Akbar, mentre in WandaVision sarà Teyonah Parris a dar vita al personaggio nella sua versione più adulta, proprio come abbiamo visto nei precedenti materiali promozionali, e come possiamo vedere più nel dettaglio anche in questa occasione.

"Sintonizzatevi un una nuova era. #WandaVision, una serie originale dei Marvel Studios, debutterà su @DisneyPlus tra due settimane" leggiamo dunque nella caption del post dei Marvel Studios che trovate anche in calce alla notizia, dove potrete vedere i due nuovi poster.

E considerati i pochi giorni che ci separano dall'arrivo di WandaVision su Disney+, possiamo già iniziare a metterci comodi e quasi metter su i popcorn, perché un nuovo anno all'insegna del MCU sta per iniziare.