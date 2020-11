WandaVision, Monica Rambeau sarà un personaggio chiave della serie Disney+

WandaVision sarà sicuramente incentrata sui personaggi di Scarlet Witch e Visione, ma si occuperà anche di introdurre a pieno titolo un nuovo eroe nell'MCU. Stiamo parlando di Monica Rambeau, che sarà interpretata nel corso della serie Disney+ da Teyonah Parris.

I fan dell'MCU hanno incontrato Monica per la prima volta da bambina in Captain Marvel del 2019, come la figlia della migliore amica di Carol Danvers e alleata dell'Air Force, Maria Rambeau (interpretata da Lashana Lynch). Ora la ritroveremo un po' cresciuta e, sarà uno dei personaggi chiave di questa sitcom che dovrebbe approdare sulla nota piattaforma streaming entro la fine dell'anno.

"Mi sento così speciale e allo stesso tempo sono così onorata di poter far conoscere al mondo la storia di questa supereroina", ha detto Teyonah Parris nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly. "Spero che questa mia interpretazione permetta a tutte quelle persone che si sentono spesso sottorappresentate di sentirsi finalmente parte di qualcosa e di riconoscersi. Inoltre spero che la mia faccia nera ed il mio corpo nero aiutino tutte le persone di colore a sentirsi finalmente più coinvolte".

L'attrice nel corso di una precedente intervista aveva detto: "Sin da bambina sognavo di poter essere un supereroe Marvel e finalmente il mio sogno è diventato realtà. Sono lusingata di essere la prima donna nera. Sono così felice di far parte di questo universo e soprattutto sono felicissima di interpretare Monica Rambeau. É una tipa veramente tosta".

Vi ricordiamo che WandaVision farà da apripista alla fase 4 dell'MCU. Cosa vi aspettate da questa serie? Fatecelo sapere nei commenti.