WandaVision, Monica Rambeau diventa Photon in una nuova fan-art!

In questo incredibile susseguirsi di colpi di scena che è WandaVision abbiamo ormai maturato una certezza: sono ben pochi i personaggi ad essere semplicemente chi sostengono di essere. Dalla stessa Wanda al direttore dello SWORD Tyler Hayward, passando per Agnes e tanti altri ancora, tutti a Westview sembrano avere qualcosa da nascondere.

Qualcuno, in realtà, potrebbe non esserne neanche consapevole: la Monica Rambeau vista finora nello show Disney+, infatti, non sembra essere al corrente di aver vestito spesso e volentieri nei fumetti Marvel i panni di Photon (nonché quelli di un pugno di altre identità segrete).

I fan, dunque, si chiedono se prima o dopo avremo modo di vedere la versione super del personaggio di Teyonah Parris nel corso dello show: nell'attesa che ciò accada, comunque, internet giunge come sempre in nostro aiuto! Nelle ultime ore, infatti, una nuova fan-art ha immaginato proprio l'ormai ex-Geraldine di Westview con indosso il costume di Photon.

Cosa ve ne pare? Vi piacerebbe vedere questa versione di Monica esordire nel Marvel Cinematic Universe? L'ultimo episodio, d'altronde, ci ha lasciato intendere che qualcosa in tal senso potrebbe effettivamente accadere... Ma non è questo il luogo adatto per fare spoiler! A proposito di identità segrete, secondo alcuni fan un personaggio di WandaVision potrebbe essere Ultron; il prossimo marzo, invece, arriverà su Disney+ la serie sul making of di WandaVision.