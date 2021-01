WandaVision: da dove nasce la passione di Kevin Feige per le sitcom?

Tra pochissimi giorni la prima serie tv dei Marvel Studios WandaVision approderà finalmente su Disney+. Ma oltre ad essere il primo show prodotto direttamente dagli Studios, si tratterà anche della prima sitcom del MCU, ovvero un genere molto caro a Kevin Feige.

Come infatti sappiamo ormai da tempo, le vicende di Wanda e Visione nello show saranno raccontate attraverso uno stile molto particolare, e in gran parte si rifarà alle sitcom degli anni d'oro della tv americana, e non solo.

Ma forse in molti non sanno che questo genere d'intrattenimento è molto caro alla mente dietro il MCU, il Presidente e CCO dei Marvel Studios Kevin Feige.

"[Con questo lavoro] Mi sento come se avessi trovato il modo di giustificare a tempo pieno tutto il tempo passato a giocare con le action figure in cortile quando ero un ragazzino " ha spiegato Kevin Feige in una recente intervista al NY Times (via Comicbook) "Ma finora non avevo trovato il modo di giustificare quello passato davanti alla tv guardando Nick at Nite [programma di Nickelodeon raccoglitore di show e serie televisive] e tutte quelle vecchie sitcom e serie tv. WandaVision mi ha aiutato a farlo".

In passato Feige aveva già rimarcato la sua passione per questo tipo di programmazione, sempre in relazione a WandaVision, citando anche The Dick Van Dyke Show, I Love Lucy and Vita da Strega, oltre che i più recenti Modern Family e The Office.

E secondo le prime reazioni della critica a WandaVision, l'operazione in salsa Marvel sembrerebbe aver funzionato alla grande.