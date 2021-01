WandaVision: Nella scenografia della serie Marvel è presente un mobile introvabile

L'ultimo trailer di WandaVision ci ha permesso di vedere alcune scene inedite dell'attesa serie TV con Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Inoltre, un appassionato delle opere Marvel ed esperto di arredamento, ha notato un mobile molto particolare.

L'utente di Reddit tribbleorlfl ha infatti condiviso sulla celebre piattaforma social, una immagine dell'attesa serie TV incentrata sulle vicende di Wanda Maximoff, facendo notare la presenza di un mobile molto raro. Si tratta del tavolo appoggiato alla parete che potete vedere in calce alla notizia, la consolle modello Broyhill Brasilia è infatti un pezzo quasi introvabile per quanto riguarda il mobilio prodotto negli anni '60, tanto che gli appassionati di arredamento sono disposti a pagare cifre molto alte per poter acquistare uno dei pochi pezzi originali rimanenti.

Secondo molti, la presenza di un mobile estremamente raro è una ulteriore conferma della teoria secondo cui il mondo che vedremo negli episodi di WandaVision non è reale, ma creato dalla mente del celebre personaggio con il volto di Elizabeth Olson.

Per concludere vi ricordiamo che la prima puntata dell'opera sarà disponibile su Disney+ a partire dal prossimo 15 gennaio, mentre le restanti saranno pubblicate a cadenza settimanale. Nelle scorse ore inoltre è stato rivelato il numero di episodi di WandaVision.