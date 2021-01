WandaVision: Nella serie si parlerà del passato di Wanda e Pietro

Nonostante qualche svista presente nel terzo episodio di WandaVision, l'opera presente nel catalogo di Disney+ sembra aver convinto i numerosi appassionati della Marvel. Lo showrunner ha invece rivelato qualche dettaglio in più sulle prossime vicende.

Jac Schaeffer, showrunner di WandaVision, ha discusso della serie con i giornalisti di TheWrap, indicando che nelle puntate future scopriremo qualche dettaglio in più riguardo al passato dei due protagonisti, questo vale soprattutto per il personaggio di Elizabeth Olsen e per Pietro Maximoff. Ecco il commento di Jac Schaeffer: "La serie è incentrata su Wanda e Visione ed è un'opportunità per scoprire meglio chi sono. E soprattutto riguardo il loro passato, da dove vengono. Siamo tutti il risultato delle nostre esperienze, dei traumi e delle nostre relazioni. Quindi prima di andare avanti con le vicende, esploreremo tutti questi dettagli del loro passato".

I fan del MCU sono ansiosi di conoscere qualche dettaglio in più sulla vita di Pietro e Wanda Maximoff, non resta quindi che aspettare il prossimo venerdì 29 gennaio, quando farà il suo debutto su Disney+ il quarto episodio della serie Marvel. Se cercate altre indiscrezioni sullo show, vi segnaliamo questa notizia in cui Elizabeth Olsen discute dell'identità del possibile villain presente nelle puntate di WandaVision.