WandaVision e il Nexus: che cosa significa la pubblicità dell'episodio 7?

L'episodio 7 di WandaVision ha portato grosse rivelazioni ai fan, svelando il villain della serie in vista degli ultimi due episodi, ma in queste ore i fan si stanno interrogando su cosa sia il Nexus.

Nella puntata infatti viene presentato Nexus, una sorta di medicinale al centro del nuovo spot tv: come di certo saprete ogni puntata della serie Marvel Studios viene interrotta da uno spot ambientato nel mondo fittizio creato da Wanda (o da Agnes) e lo spot di questa settimana afferma: "Nexus, perché il mondo non gira intorno a te ... Oppure si?"

La pubblicità è molto criptica e non spiega cosa sia il Nexus, ma gli amanti dei fumetti e del MCU hanno iniziato già ad unire i puntini: il legame più stretto con gli eventi di WandaVision, infatti, è l'idea che Wanda sia uno degli "Esseri del Nexus" della Marvel. Gli Esseri del Nexus sono individui rari che possono influenzare i fattori di probabilità nell'Universal Time Stream (o il "Nexus of All Realities"), in modi che si propagano attraverso l'intero Multiverso. Esiste un Essere Nexus in ogni realtà del Multiverso, che funge da "ancora" di quella realtà. Gli Esseri del Nexus sono anche in grado di dare alla luce anche esseri molto potenti che sono altrettanto fondamentali per il destino del Multiverso.

Ovviamente tutto questo è in linea con la realtà alternativa che WandaVision ha costruito, ma sono già state rintracciate alcune connessioni legate al MCU. Ad esempio, gli Esseri del Nexus sono monitorati da forze cosmiche come la Time Variance Authority, che già sappiamo sarà presente nella serie Loki, e anche il "grande cattivo" per la Fase 4 dell'MCU, Kang il Conquistatore, è legato agli esseri del Nexus. Inoltre, Wanda non è l'unico personaggio MCU con una connessione "Nexus": Avengers: Age of Ultron ha utilizzato il "NEXUS Internet Hub" come mezzo per preservare J.A.R.V.I.S. dopo il primo attacco digitale di Ultron, e Tony Stark ha recuperato la sua intelligenza artificiale. dal punto di scambio Internet NEXUS a Oslo, Norvegia, per poi scaricarlo nel corpo di Visione.

Da tenere bene in mente è il futuro Doctor Strange in the Multiverse of Madness: non solo Wanda sarà co-protagonista del film, ma il titolo fa già intuire che ci sarà un grosso problema di realtà e universi paralleli da risolvere, che dovrebbero confluire addirittura in Spider-Man 3.

Secondo voi quale sarà il ruolo di Scarlet Witch nel futuro del MCU? Staremo a vedere nel finale di WandaVision.