WandaVision: ecco perché non ci sarà mai una Stagione 2 e dobbiamo rassegnarci

Gli spettatori più accaniti ancora ci sperano, ma sembra ormai improbabile che WandaVision, la vera serie hit di quest'anno, avrà un seguito. Diverse le dichiarazioni e gli indizi che ci portano a pensarlo, scopriamoli insieme!

A tenere vive le speranze del pubblico fino ad ora sono state le dichiarazioni di Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios. Recentemente Feige ha detto in un'intervista che alcune serie del MCU su Disney+ hanno già una season 2 o 3 assicurata, mentre altre ci porteranno direttamente ad un film. Sembrerebbe che sia proprio il caso di WandaVision. Infatti adesso potremo rivedere la nostra protagonista direttamente nel 2022, in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Ma il presidente dei Marvel Studios ha anche aggiunto che sono tanti i crossover che si possono fare tra i film e le serie, e talvolta un prodotto seriale può continuare la sua storia in un lungometraggio, per poi tornare alla dimensione seriale, e dunque portare alla nascita di una season 2 o di un nuovo show ancora. "Sono stato alla Marvel per troppo tempo per poter dire un 'No' definitivo a qualcosa, e lo stesso vale per la seconda stagione di WandaVision".

L'ottimismo dei fan dopo queste dichiarazioni, però, è stato spento dalle nomination di WandaVision agli Emmy. Sembra una buona notizia, no? E in effetti lo è. Lo show è un prodotto di indubbio livello, e meritava la candidatura a uno dei più importanti premi per serie tv. Tuttavia Wandavision sarebbe stata nominata nella categoria miglior miniserie. Questo dunque farebbe pensare ad un prodotto ormai concluso.

A confermare il fatto che WandaVision sia stata concepita in effetti come una serie autoconclusiva, è anche Elizabeth Olsen, interprete di Wanda. L'attrice in un'intervista per Variety ha risposto in modo molto chiaro a una domanda sulla possibilità di una season 2. "No, è decisamente una serie limitata, una miniserie" ha dichiarato la Olsen, aggiungendo poi "Cioè no, non so, con la Marvel non puoi mai dire no". Ed è vero, la Marvel è imprevedibile, ma stavolta sembrerebbe proprio che dovremo dire addio allo show rivelazione dell'anno, WandaVision, ma non alla nostra protagonista. Come dichiarato da Feige, infatti, la storia di Wanda infatti continuerà anche dopo il nuovo film di Doctor Strange, ma in progetti nuovi.