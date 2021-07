WandaVision, la nuova action figure Hot Toys di White Vision è imperdibile!

Con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany nei panni rispettivamente di Wanda Maximoff e Visione, la serie WandaVision ha dato il via alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e oggi è stata rivelata una nuova imperdibile action figure in arrivo per tutti i fan dello show Disney+.

Come abbiamo visto nella serie, lo SWORD ha lavorato per riportare in vita Visione dopo essersi sacrificato in Avengers: Infinity War. Dopo aver incanalato parte del potere di Wanda Maximoff, sono riusciti a riattivarlo, ma è decisamente diverso da come lo abbiamo conosciuto. White Vision ha ricevuto direttive per neutralizzare Wanda Maximoff e distruggere il Visione originale.



Hot Toys ha rivelato oggi la loro nuova action figure in scala 1/6 di White Vision, la descrizione recita: "Abilmente realizzata sulla base dell'immagine di The Vision nella serie WandaVision, la figura presenta una testa scolpita di nuova concezione in bianco sfumato con funzione di illuminazione a LED sulla fronte e occhi intercambiabili per emularlo prima e dopo aver acquisito i ricordi di Vision; dettagli incredibili che riflettono la meccanica caratteristica dell'androide ricostruito; un corpo specializzato molto snodabile; abito bianco su misura con effetto luccicante e mantello attaccato; un accessorio effetto raggio di energia per ricreare la scena di combattimento dal finale; mani intercambiabili; e un piedistallo a tema. Non perdere l'occasione di reclutare la figura di The Vision nella tua collezione WandaVision!"

Date un'occhiata all'action figure nella galleria in calce alla notizia, questo immancabile pezzo da collezione costerà circa $ 250 e dovrebbe uscire tra luglio e settembre 2022.



Infine, vi lasciamo con la nostra recensione di WandaVision e una curiosità sull'easter egg preferito di Olsen in WandaVision.