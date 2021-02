WandaVision: una nuova folle teoria anticipa l'arrivo di Man-Thing

Il settimo episodio di WandaVision è stato ricchissimo di colpi di scena e ha dato vita a nuove folli teorie. I fan non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà nelle ultime due puntate che ci separano dalla fine che sarà quasi certamente agrodolce.

Come ci si aspettava, è venuta fuori la grande rivelazione su Agnes che altri non è che Agatha Harkness ma, una delle pubblicità presenti nel settimo episodio ha attirato l'attenzione degli spettatori e cioè quella dedicata al farmaco Nexus. Come per gli spot pubblicitari del passato, anche questo ha iniziato a generare innumerevoli teorie, una delle quali suggerisce che lo spot potrebbe fare riferimento al Nexus of All Realities ovvero un luogo di incontro in cui si fondono tutte le realtà e gli universi del multiverso. Questo insomma, in un mondo o nell'altro potrebbe introdurci a Man-Thing, cioè il guardiano del Nexus. Si tratta di un personaggio che altri non è che il dottor Ted Sallis, uno scienziato trasformato in una creatura di enorme materia vegetale quando i suoi esperimenti si sono mescolati con le acque mistiche in la palude dove abita.

Se ripensate all'episodio 7, quando Wanda scende nel seminterrato, vediamo rami ed alberi che rivestono le pareti, e nella scena dopo i titoli di coda questa stessa vegetazione splende di un mistico colore viola. Questo ha portato alcuni spettatori a credere che Agatha si sia già impossessata del Nexus of All Realities e che in qualche modo stia usando Man-Thing per manipolare la realtà a proprio piacimento. Questo escluderebbe a priori la tanto desiderata apparizione di Mephisto, e ci porterebbe comunque al Multiverso della Follia di Dottor Strange 2.

Questa teoria su Man-Thing non è da escludere a priori. Quest'anno infatti si celebra il 50° anniversario del personaggio e, questo potrebbe anche spiegare l'apparizione di un diverso Pietro.

Intanto, gli utenti di Twitter chiedono a gran voce anche l'arrivo di Magneto in WandaVision. Insomma, se la Marvel dovesse ascoltare i fan, nei restanti due episodi della serie Disney+ dovremmo aspettarci miriadi di personaggi differenti.