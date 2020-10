WandaVision, le nuove immagini anticipano le due realtà della serie Marvel per Disney Plus

L'attesissima serie tv WandaVision seguirà i personaggi di Elizabeth Olsen e Paul Bettany all'interno di una realtà illusoria ispirata alle sitcom anni sessanta, e le nuove immagini promozionali trapelate su Twitter con alcune promo-art anticipano proprio questo misterioso mondo.

Come potete vedere in calce all'articolo, sembra che i Marvel Studios si divertiranno molto con la premessa alla base della serie, e non c'è dubbio che la Disney tirerà su un bel gruzzolo dal punto di vista del merchandising. Tra l'altro la t-shirt "Welcome to Westview" è degna di nota perché, tramite alcune foto dal set arrivate in rete tempo fa, era stato reso noto che WandaVision si sarebbe svolta a "Eastview", quindi sembra che il nome della città possa subire delle modifiche nel corso degli episodi.

Che i due nomi rappresentino le due realtà che faranno da ambientazione allo show? Staremo a vedere.

Ricordiamo che, anche se il 2020 sarà il primo anno dal 2009 senza un film Marvel Studios, il Marvel Cinematic Universe riuscirà a battere un colpo proprio grazie a WandaVision, il cui arrivo su Disney+ è stato confermato ufficialmente prima dell'arrivo del 2021.

In attesa di scoprire la data esatta, che finirà col cadere probabilmente tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, ecco il trailer ufficiale di WandaVision.