WandaVision, il nuovo episodio anticipa l'arrivo degli Young Avengers?

WandaVision comincia a fare sul serio: giunta al suo terzo episodio, la serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany comincia a darci un assaggio di quello che sarà il modo in cui, più o meno gradualmente, ci proietterà nel vivo di questa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

L'ultimo episodio arrivato su Disney+, dicevamo, contiene un elemento importantissimo in tal senso: nella nuova puntata di WandaVision abbiamo infatti visto la gravidanza di Scarlet Witch progredire ad una velocità decisamente poco naturale, al punto da far sì che la nostra protagonista arrivasse già sul finale dell'episodio a dare alla luce i suoi gemelli.

Già, perché sono ben due i figli che Wanda ha messo al mondo in una volta sola e, a giudicare dai nomi, non si tratterà di due bambini qualunque: Billy e Tommy (così si chiamano i due primogeniti della strana coppia) sono infatti i nomi di due elementi fondamentali del gruppo degli Young Avengers, vale a dire Speed e Wiccan.

Possiamo dire con assoluta certezza, insomma, che insieme a serie come Hawkeye e Ms. Marvel questa WandaVision stia ponendo le basi per l'inserimento nel franchise di nuovi, attesissimi personaggi. Elizabeth Olsen, intanto, ha spiegato la differenza tra girare un film Marvel e una serie come WandaVision; grazie a Mark Ruffalo, invece, il meme di Berne Sanders è arrivato anche in WandaVision.