WandaVision, il nuovo episodio fa il verso a Modern Family: la conferma nella nuova clip

I primi sei episodi di WandaVision sono stati un vero e proprio viaggio nel meglio delle sitcom degli ultimi 50 anni: da Vita da Strega a Malcolm in the Middle, lo show Marvel ha omaggiato gli show a tema familiare più famosi degli scorsi decenni, dando via alle speculazioni su quale sarà la prossima serie ad ispirare le vicende di Westview.

Per quanto riguarda il settimo episodio dello show con Elizabeth Olsen il dubbio è presto risolto: la nuova clip rilasciata in queste ore ci mostra infatti un episodio chiaramente ispirato a show come Modern Family e The Office, com'è possibile notare dal fatto che la nostra Wanda si rivolga direttamente alla telecamera in puro stile mockumentary.

Novella Claire Dunphy, nella clip Scarlet Witch è intenta a tenere a bada i suoi pargoli alle prese con quello che ha tutta l'aria di essere una sorta di glitch nel sistema: il videogioco con cui Billy e Tommy sono impegnati ha infatti cominciato a dare i numeri, trasformandosi prima in una vecchia console Atari e poi in un mazzo di carte Uno.

Che il mondo fittizio messo su da Wanda stia cominciando a mostrare qualche crepa? Lo scopriremo tra qualche ora! Nell'attesa, ecco un recap del sesto episodio di WandaVision; secondo alcuni, intanto, gli orologi in WandaVision nasconderebbero un messaggio segreto sugli X-Men.