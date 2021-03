WandaVision, nel nuovo Funko Pop! Wanda indossa il costume di Scarlet Witch

WandaVision è finita e passare oltre sarà tutt'altro che facile: la serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany ci ha tenuti incollati allo schermo per circa due mesi a suo di episodi mozzafiato e teorie sul futuro del Marvel Cinematic Universe, per cui nelle prossime settimane sarà davvero difficile fare a meno di questa routine.

Le soluzioni per tamponare questa crisi d'astinenza, certo, esistono eccome: si va dal più classico dei rewatch, che mai come in questo caso potrebbe consentirci di concentrarci al meglio sull'infinità di easter egg e riferimenti presenti nel primo show live action dell'MCU, per finire ovviamente con l'immancabile merchandise.

Proprio da questo punto di vista cominciano ad arrivare interessanti novità: in queste ore è infatti stata presentata una delle nuove figurine Funko Pop! dedicate allo show andato in onda su Disney+. Stavolta, in particolare, la statuina si concentra su una versione tutt'altro che banale della nostra Wanda, vale a dire quella con indosso il tanto atteso costume di Scarlet Witch.

Cosa ve ne pare? Pensate che il nuovo Funko Pop! renda giustizia alla nostra incantatrice sokoviana preferita? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, un easter egg di WandaVision dedicato a Blade Runner che non tutti hanno notato; pare, inoltre, che il finale di WandaVision sia cambiato a causa della pandemia.