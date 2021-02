WandaVision, il nuovo poster anticipa l'arrivo di Mephisto?

Con WandaVision la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe è finalmente entrata nel vivo: ciò significa che, con ogni probabilità, lo show Disney+ ci fornirà alcune indicazioni piuttosto importanti su ciò che vedremo nel prosieguo del franchise, magari anticipandoci qualcosa relativamente al villain che raccoglierà l'eredità di Thanos.

La nostra Wanda, ad esempio, ha le potenzialità per essere un antagonista di tutto rispetto: in un'ottica più ampia, però, risulta difficile pensare a lei come super-villain dell'intera Fase 4. Perché non Mephisto, allora? L'introduzione del multiverso ha fatto saltar fuori più volte il suo nome, al punto da far pensare a molti che proprio la serie con Elizabeth Olsen possa celebrarne l'esordio.

Convinzioni consolidate adesso da un dettaglio del nuovo poster di WandaVision: come fatto notare da alcuni fan dall'occhio di falco, infatti, in un punto dell'immagine sembra proprio di veder raffigurato il volto del celebre villain Marvel. Svista clamorosa? Indizio? Tentativo di depistaggio? Chi lo sa! Ciò che è certo è che il nome di Mephisto sembra stuzzicare la fantasia dei fan come pochi altri.

Secondo un'altra teoria, intanto, WandaVision potrebbe introdurre i Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe; qualcuno, invece, ha addirittura ipotizzato che il quarto episodio di WandaVision possa aver anticipato l'arrivo degli X-Men.