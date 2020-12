WandaVision, il nuovo poster ci porta nella realtà alternativa di Scarlet e Visione

Quanta curiosità abbiamo per questo WandaVision? La serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany è probabilmente il più atteso tra gli show Marvel in procinto di fare il loro esordio su Disney+, soprattutto dopo le grosse aspettative create dalle dichiarazioni dei diretti interessati.

Di WandaVision abbiamo sentito spesso parlare come di uno show rivoluzionario, qualcosa di mai visto prima sul piccolo schermo: i trailer rilasciati finora ci hanno effettivamente presentato qualcosa di surreale, con un'atmosfera che richiama in maniera anche abbastanza esplicita quelle delle sit-com e delle serie televisive degli scorsi decenni a partire dagli anni '50, ma sulla trama gli studios tengono ancora la bocca ben chiusa.

I nuovi poster, in tal senso, non rivelano nulla di nuovo ma continuano a mostrarci a piccole dosi quella che sarà la realtà alternativa in cui verremo catapultati dalla serie: nella nuova immagine, in particolare, vediamo Scarlet Witch e Visione protagonisti di un loro show in bianco e nero all'interno di una TV vecchio modello. A differenza del precedente poster di WandaVision, però, Visione stavolta appare nel suo aspetto originario: vorrà dire qualcosa? Chi lo sa!

Paul Bettany, intanto, è tornato a parlare in maniera entusiasta dello show che lo vede protagonista: secondo l'attore WandaVision ci mostrerà un MCU mai visto prima.