WandaVision, nel nuovo poster Scarlet e Visione sfoggiano i loro costumi originali

Continua il viaggio di WandaVision attraverso i decenni: negli ultimi giorni Marvel ha cominciato a stuzzicare la fantasia dei fan con una serie di poster che ritraggono i due protagonisti dello show Disney+ in varie versioni vintage, aumentando a dismisura il già altissimo hype intorno alla serie.

Li abbiamo visti in tutte le salse, Wanda e Visione: anni '50, '60, '70, '80, '90, in borghese e con il loro vero aspetto: l'ultimo poster si ferma a metà strada, presentandoci i personaggi di Elizabeth Olsen e Paul Bettany vestiti sì da supereroi, ma... Forse non nel modo in cui siamo abituati a vederli.

L'immagine trasmessa dal solito televisore d'epoca, infatti, stavolta ritrae i nostri eroi in quelli che i fan più accaniti riconosceranno sicuramente come i costumi con cui li abbiamo visti esordire nell'universo Marvel cartaceo! Si tratta però, come abbiamo intuito dal trailer (e come suggerisce la zucca poggiata sul televisore) di un simpatico travestimento in vista dei festeggiamenti di Halloween... O qualcosa di simile, chi può dirlo?

Insomma, la curiosità sale ed è inutile dire che da questo WandaVision ci aspettiamo davvero tante, tante sorprese... Sperando di non rimanere delusi! Recentemente, intanto, Scarlet Witch è apparsa nei trending topic di Twitter; Paul Bettany, invece, si è mostrato decisamente entusiasta di WandaVision.