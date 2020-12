WandaVision: ecco il nuovo poster per la serie Disney+ in arrivo a gennaio

La Marvel ha diffuso un nuovo poster di WandaVision, primo prodotto ad uscire dopo un 2020 senza contenuti dal Marvel Cinematic Universe. WandaVision, la prima serie TV dei Marvel Studios, arriverà sul servizio di streaming Disney+ a gennaio e i fan non vedono l'ora di scoprire cosa hanno in serbo Scarlet Witch e Vision.

Marvel e Disney+ hanno condiviso il nuovo poster sui social media che assomiglia vagamente al primo poster che è stato rilasciato, con una vecchia TV nel mezzo di un soggiorno, ma con un cambiamento importante.



Il poster iniziale sembrava molto simile a questo con la differenza che la carta da parati scrostata nell'angolo in alto a sinistra non sembrava affatto evidente. Il nuovo poster, tuttavia, mostra un motivo colorato sotto la carta, suggerendo ai fan il fatto che in WandaVision c'è molto di più di quanto sembri in superficie.



WandaVision sarà qualcosa di molto diverso rispetto a ciò che abbiamo visto fino ad ora, Paul Bettany ha parlato di varie timeline che si uniranno come un puzzle alla fine, e tutto avrà un senso. Mentre Kevin Feige ha rivelato qualcosa in più sui poter di Scarlett Witch e del ruolo che avrà nella Fase 4 dell'MCU.



WandaVision debutterà il prossimo 15 gennaio 2021 ma nell'attesa potete dare un'occhiata alle foto del primo episodio di WandaVision.