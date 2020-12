WandaVision, il nuovo poster cambia ancora: è un countdown?

Cresce sempre di più l'attesa per mettere finalmente gli occhi su WandaVision, la serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany che oltre a firmare il debutto del Marvel Cinematic Universe su Disney+ avrà il compito di inaugurare la tanto attesa Fase 4 del franchise.

Dopo il poster pubblicato nelle scorse ore, l'account ufficiale dello show ha ora diffuso in rete una nuova locandina ufficiale in continuità con quelle diffuse in precedenza. Entrambe le immagini vedono infatti i personaggi di Scarlet Witch e Vision all'interno di televisori di epoche diverse - nello specifico anni '50, '60 e '70 - a sottolineare il fatto che la serie riprenderà gli stili delle sitcom classiche dagli anni '50 fino a quelle contemporanee.



La cosa interessante, come fatto notare da Murphy's Multiverse, è che i poster in questione sembrano costituire una sorta di countdown in anticipazione del nuovo trailer ufficiale. Se domani e martedì dovessero arrivare anche le immagini relativi agli anni '80 e 90', già mostrate in un breve teaser pubblicato a novembre, è infatti possibile che Disney+ stia pianificando di lanciare il nuovo filmato promozionale mercoledì o giovedì.

Ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, la serie vedrà nel cast anche Kat Dennings, Teyonah Parris, Randall Park e Kathryn Han, per un'uscita prevista su Disney+ il prossimo 15 gennaio. Siete curiosi di vedere cos'hanno combinato i Marvel Studios? Fateci sapere la vostra nei commenti qui sotto.

Per altre notizie sulle serie Marvel/Disney+, vi ricordiamo che sono da poco iniziate a New York le riprese di Hawkeye con Jeremy Renner e Hailee Steinfield, quest'ultima confermata nel ruolo di Kate Bishop.