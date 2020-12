WandaVision, nuovo spot TV e immagine ufficiale dell'attesa serie Disney+ targata Marvel

Mancano ormai due settimane all'arrivo del primo episodio dell'attesissima WandaVision su Disney+, e nel mentre continua ad arrivare online del materiale ufficiale dedicato alla prima serie live-action targata Marvel Studios con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany nei panni di Scarlet Witch e Visione.

Arrivano dunque in rete un nuovo spot ufficiale con alcune sequenze inedite e una bellissima immagine pubblicata in esclusiva da TV Line dove vediamo i nostri protagonisti durante quello che viene descritto come "una particolare appuntamento", tra il surreale e il romantico.



Diretta da Matt Shakman e scritta da Jac Schaeffer, la serie mischia diversi stili delle sitcom classiche di ambientazione anni '50 e '80 al MCU, e vede Wanda Maximoff e Visione alle prese con una nuova vita dopo gli eventi di Avengers: Endgame. La maggior parte dei dettagli della trama sono ancora sconosciuti, in perfetto stile Marvel Studios, ma sappiamo che gli eventi dello show andranno a confluire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il cui cast vedrà anche la presenza della Olsen.



Vi ricordiamo che WandaVision debutterà su Disney+ il prossimo 15 gennaio, con gli episodi della serie che continueranno poi a uscire a cadenza settimanale il venerdì.



Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.