WandaVision, nuovo spot TV per l'attesa serie Marvel targata Disney+

Disney+ ha pubblicato un nuovo spot televisivo dedicato all'attesissima WandaVision, prima serie live-action Marvel Studios ideata per la piattaforma streaming che seguirà la particolare realtà creata da Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), dove questa vive una vita idilliaca in stile anni '50 insieme al compagno Visione (Paul Bettany).

Nello spot è possibile ammirare qualche sequenza inedita dello show, come Visione in versione umana mentre è al lavoro. Ormai mancano appena 25 giorni all'arrivo della serie su Disney+ e i fan non stanno più nelle pelle.



Diretta da Matt Shakman e scritta da Jac Schaeffer, la serie mischia diversi stili delle sitcom classiche di ambientazione anni '50 e '80 al MCU, e vede Wanda Maximoff e Visione alle prese con una nuova vita dopo gli eventi di Avengers: Endgame. La maggior parte dei dettagli della trama sono ancora sconosciuti, in perfetto stile Marvel Studios, ma sappiamo che gli eventi dello show andranno a confluire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il cui cast vedrà anche la presenza della Olsen.

Vi ricordiamo che WandaVision debutterà su Disney+ il prossimo 15 gennaio 2021 e vedrà nel cast anche Kat Dennings, Randall Park, Tayonah Parris e Asif Ali. Cosa vi aspettate dalla serie che firmerà l'esordio televisivo del MCU? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo al trailer ufficiale di WandaVision.



