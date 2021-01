WandaVision, nuovo teaser trailer: 'Aspettatevi l'inaspettato'

Cinque giorni ci separano dall'attesissimo debutto di WandaVision, la serie che segnerà l'inizio della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Prosegue il bombardamento mediatico a suon di teaser trailer e l'ultimo rilasciato poco ore fa sembra fornire un dettaglio molto importante sulle vite di Scarlet Witch e Visione.

Nella clip che potete vedere di seguito, Wanda nell'era del bianco e nero trova un elicottero giocattolo a colori, dipinto in rosso e giallo. Dopo questo ritrovamento il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen sembra visibilmente scosso e confuso, quindi questo potrebbe essere un elemento di grande importanza sullo sviluppo della storia dei due protagonisti.

Intanto è ormai certo che WandaVision debutterà con due episodi su Disney+, dunque a partire dal 15 gennaio potremo già entrare appieno nel magico mondo di Scarlett Witch e Visione mentre, nelle settimane successive e cioè a partire dal 22 gennaio verrà rilasciato un solo episodio.

Fin qui WandaVision ha ricevuto recensioni entusiasmanti. La stampa estera infatti ha già avuto modo di vedere i primi 3 episodi dello show e sembra esserne rimasta piacevolmente colpita. In molti hanno infatti apprezzato la fusione di stili differenti e la grandissima attenzione ai dettagli. WandaVision infatti parte come una sit-com per poi trasformarsi in una serie action nel corso delle puntate.

Voi cosa vi aspettate da WandaVision? Come sempre fatecelo sapere nei commenti.