WandaVision, il nuovo trailer anticipa un fantastico episodio musical

Mancano ormai dodici giorni all'arrivo della premiere ufficiale di WandaVision su Disney+, e i Marvel Studios continuano a promuovere senza sosta la prime serie live-action del Marvel Cinematic Universe, pubblicando nelle ultime ore un nuovo trailer che anticipa quello che sembra essere un intero episodio musicale.

Si intuisce dal mood di alcune sequenze inedite dove i protagonisti interpreti da Elizabeth Olsen e Paul Bettany ballano e cantano, in un susseguirsi di momenti immaginifici e sorprendentemente cinematografici, tra ottima fotografia e intuizioni di sceneggiatura che già appaiono incredibili.



Diretta da Matt Shakman e scritta da Jac Schaeffer, la serie mischia diversi stili delle sitcom classiche di ambientazione anni '50 e '80 al MCU, e vede Wanda Maximoff e Visione alle prese con una nuova vita dopo gli eventi di Avengers: Endgame. La maggior parte dei dettagli della trama sono ancora sconosciuti, in perfetto stile Marvel Studios, ma sappiamo che gli eventi dello show andranno a confluire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il cui cast vedrà anche la presenza della Olsen.



Vi ricordiamo che WandaVision debutterà su Disney+ il prossimo 15 gennaio, con gli episodi della serie che continueranno poi a uscire a cadenza settimanale il venerdì.



Quanto state aspettando WandaVision? Fateci sapere come sempre cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.