WandaVision: il nuovo trailer ci mostra l'assurdo mondo di Scarlet Witch e Visione

Amabili conversazioni tra coniugi, divertenti gag con tanto di risate finte, scaldamuscoli colorati e un pizzico di magia. WandaVision sembra essere un vero frullato di tutto ciò che è stata la televisione nel corso degli anni, e il nuovo trailer non fa che confermare le potenzialità di questo assurdo concept.

Ispirandosi anche a Friends e a simili programmi televisivi, la serie ci proporrà una versione distorta di un'idilliaca vita di coppia. Nel video pubblicato durante la Disney Parks' Magical Holiday Celebration possiamo seguire Wanda Maximoff e Visione attraverso le varie epoche, ma ben presto ci accorgiamo che c'è qualcosa che turba i protagonisti.

È probabile che nel corso delle puntate si insinui nella loro mente il dubbio di far parte di una realtà fittizia, creata appositamente per loro. I due avranno certamente modo di mettere in mostra i loro superpoteri per capire cosa ci sia di sbagliato e per riuscire a fuggire dalla prevedibilità di situazioni sempre uguali.

"La serie sarà complicata, perché abbiamo incorporato le regole del MCU e le abbiamo adattate alle sitcom incentrate sulle famiglie di periferia, ma non tutti gli episodi hanno la stessa struttura", aveva rivelato l'executive producer Mary Livanos ad Emmys.

L'attesa sta per finire: la serie, che potrebbe rivelarci qualcosa in più sui poteri di Wanda, arriverà il 15 gennaio su Disney+.