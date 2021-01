WandaVision, il nuovo trailer rivela altri dettagli sulla nuova serie Marvel

Dopo il breve teaser pubblicato il 3 gennaio, è stato pubblicato un nuovo trailer di WandaVision, serie ormai pronta a debuttare e a dare il via alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Lo show sarà in streaming su Disney+ dal 15 gennaio, e secondo lo showrunner sarà un riflesso delle ansie del 2020.

Il nuovo trailer, della durata di circa un minuto, è visibile anche nel tweet in calce alla notizia. Dalle immagini, si può notare il graduale cambio di atmosfera che prevedibilmente caratterizzerà la serie, alternando momenti da classica sitcom ad altri più cupi. Si va dai momenti di quotidianità domestica condivisi da Wanda Maximoff e Visione, con tanto di anelli nuziali creati come per magia, alle inquietanti visioni di Wanda che sembrano svelarsi.

Come sappiamo, i Marvel Studios non avevano inizialmente previsto che WandaVision fosse il primo titolo della Fase 4 del MCU: sono state le circostanze straordinarie del 2020, con la pandemia che ha sospeso e rinviato una serie di produzioni, a dettare l'agenda.

Secondo Kevin Feige, in ogni caso, "lo streaming è al 100% il futuro, il luogo in cui gli spettatori vogliono guardare le cose. Un'esperienza come WandaVision è qualcosa che non puoi ottenere da un film" ha detto il boss Marvel anticipando che in futuro i due aspetti saranno sempre più intrecciati. "Vai al cinema per cose che non puoi vedere in streaming e guardi in streaming le cose che non puoi avere in un cinema. E, naturalmente, tutto quello che si vede al cinema alla fine va in streaming."