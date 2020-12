WandaVision: il nuovo trailer ha svelato i figli di Scarlet, futuri Young Avengers?

Tra i tantissimi annunci che hanno contraddistinto il Disney Investor Day dei Marvel Studios, progetti ormai ultra-noti come Falcon & The Winter Soldier e Loki hanno 'rischiato' - si fa per dire - di passare in secondo piano.

Stessa cosa per WandaVision, non solo attesissima prima serie tv Marvel Cinematic Universe a debuttare su Disney+ ma anche primissimo progetto della Fase 4 del franchise di Kevin Feige. Per lo show con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany è stato infatti presentato il final trailer, a circa un mese dall'uscita ufficiale (prevista per il 15 gennaio prossimo sulla piattaforma).

Come potete vedere nello screen in calce all'articolo, tuttavia, il filmato sembra aver nascosto in bella vista due personaggi molto attesi: i figli di Wanda. Nella cornice evidenziata si intravede infatti un ritratto di famiglia che apparentemente mostra li due protagonisti con i loro figli. Gli occhi più allenati noteranno Wanda seduta dietro uno dei figli, di età adolescenziale: vedremo Billy e Tommy cresciuti e non solo da neonati? Chi lo sa: quel che è noto è che nei fumetti Marvel Billy e Tommy sono destinati a diventare i supereroi Wiccan e Speed, membri degli Young Avengers.

Anche in Ant-Man 3 potremmo vedere un altro membro della formazione, Cassie Lang, figlia di Ant-Man destinata a diventare Stature: pensate che questo team di supereroi prenderà forma nel corso della Fase 4? Ditecelo nei commenti!