WandaVision: Nuovo trailer televisivo incentrato su Wanda Maximoff

Manca ormai pochissimo al debutto della prima stagione di WandaVision, in attesa di vedere le puntate dell'opera incentrata sui due personaggi dei fumetti Marvel vi segnaliamo un nuovo trailer creato per la televisione.

Le vicende degli ultimi film del MCU hanno sconvolto profondamente il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen e la serie TV prodotta dalla Disney affronterà proprio questi suoi disturbi. In calce alla notizia è presente un tweet condiviso dall'account @AnotherMarvelG, che permette a tutti i fan delle opere sui supereroi di vedere il nuovo spot per la televisione di WandaVision.

I quattordici secondi del filmato sono incentrati su alcune scene che avevamo già visto, nel quale possiamo assistere a Wanda e Visione vivere in quelle che sembrano delle tipiche sitcom degli anni '60 e dei decenni successivi, mentre l'ultima parte mette in mostra i poteri di Scarlett, facendoci capire che la potente supereroina dovrà sfruttare le sue abilità nelle puntate dello show. Ricordiamo che WandaVision farà il suo debutto il prossimo 15 gennaio, sarà disponibile in esclusiva su Disney+ e sarà la prima serie dedicata al Marvel Cinematic Universe che introdurrà la prossima fase dell'universo narrativo supervisionato da Kevin Feige.

Per concludere vi segnaliamo questo concept art dedicato alla protagonista di WandaVision.