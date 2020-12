WandaVision, il nuovo trailer ufficiale della serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany

Dopo la serie di poster di WandaVision diffusi in questi giorni in modalità "countdown", Disney+ ha finalmente svelato il nuovo trailer ufficiale che vedrà come protagonisti i personaggi di Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

Ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, la serie riprenderà gli stili delle sitcom classiche dagli anni '50 fino a quelle contemporanee in quello che appare senza dubbio come uno dei progetti più peculiari e ambiziosi del Marvel Cinematic Universe.

Molta della curiosità intorno al progetto riguarda il Multiverso. Questo perché la trama dello show andrà a confluire direttamente nell'atteso Doctor Strange in the Multiverse of Madness diretto da Sam Raimi, che vedrà nel cast anche la stessa Olsen. Come potete vedere nel filmato, la storia dello show verrà narrata attraverso diverse realtà alternative.



Vi ricordiamo che, sempre sul fronte Disney+, i Marvel Studios hanno annunciato l'arrivo delle serie su Secret Invasion, Ironheart e Armo Wars. Per altre notizie, vi lasciamo al trailer di Falcon and the Winter Soldier e al trailer della serie su Loki.



Siete rimasti convinti da questo nuovo sguardo allo show? Fatecelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo che WandaVision debutterà su Disney+ il prossimo 15 gennaio, dando di fatto il via alla Fase 4 del MCU.