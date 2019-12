WandaVision: prima occhiata a Elizabeth Olsen dalle nuove foto dal set!

E' grazie al portale di JustJared che possiamo dare oggi una prima occhiata a Elizabeth Olsen sul set di WandaVision, serie attesa su Disney+ e facente parte del Marvel Cinematic Universe dove l'attrice riprenderà i panni di Scarlet Witch, mutante e membro degli Avengers.

L'attrice, che rivediamo nuovamente con la sua lunga chioma di capelli rossi, è stata immortalata durante una pausa sul set della serie insieme tra l'altro all'attrice Teyonah Parris, anch'ella nel cast di WandaVision. Quest'ultima interpreterà il ruolo di Monica Rambeau, personaggio apparso da bambina nel film dedicato a Captain Marvel. Sul set di Atlanta, inoltre, sono state avvistate delle comparse con indosso gli abiti degli agenti della S.W.O.R.D., controparte "spaziale" dello S.H.I.E.L.D. Gli altri attori già confermati nel cast della serie sono Paul Bettany, Kat Dennings e Randall Park, tutti già apparsi in precedenza all'interno dell'Universo Cinematografico Marvel. Per visualizzare le immagini dal set vi rimandiamo al sito ufficiale di JustJared.

Nello show verrà introdotta la nuova identità di Scarlet Witch e sembra che ciò influenzerà direttamente la Fase 4. Secondo una teoria emersa in questi giorni, WandaVision sarà un'allegoria delle 5 fasi del dolore. Durante il panel all'ultima D23, Kevin Feige aveva svelato l'ingresso nel cast dell'attrice Kathryn Hahn, descritta come una "vicina rumorosa".

Park riprenderà i panni dell'Agente Jimmy Woo, interpretato nel film dello scorso anno Ant-Man and the Wasp, mentre la Dennings sarà nuovamente Darcy Lewis, la stagista di Jane Foster nei primi due film dedicati al personaggio di Thor! La regia degli episodi è stata affidata a Matt Shakman.

Considerando che WandaVision sarà collegata al film Doctor Strange in the Multiverse of Madness e che Elizabeth Olsen, dopo il ruolo da protagonista nella serie tornerà anche nel lungometraggio incentrato sullo Stregone Supremo, sembra possibile che lo show Disney+ possa concludersi con un cliffhanger o comunque con un qualche evento che spiani la strada al film.