WandaVision, da oggi su Disney+ la serie retrò Marvel con Wanda e Visione!

Dalle 9.00 di stamattina su Disney+ è disponibile l'intera stagione di WandaVision, la nuova miniserie del Marvel Cinematic Universe basata su due personaggi molto amati del franchise, Wanda Maximoff e Visione, interpretati da Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Un affascinante mix tra lo stile classico delle sit-com e l'universo Marvel.

WandaVision apre il 2021 dei Marvel Studios e ci conduce nel primo step della Fase 4, dopo il complicato 2020 a causa della pandemia di Coronavirus.

Sviluppata da Jac Schaeffer per Disney+, WandaVision è stata prodotta nel periodo antecedente l'emergenza sanitaria globale, da novembre 2019 a marzo 2020.



Inizialmente intitolata Big Red, WandaVision è la grande occasione per i fan Marvel di approfondire ulteriormente due personaggi come Wanda Maximoff e Visione, introducendo il nome del fumetto Scarlett Witch nel Marvel Cinematic Universe, come raccontato dal boss Marvel, Kevin Feige nella fase di pre-produzione.

Il cast principale dello show, oltre a Elizabeth Olsen e Paul Bettany, comprende Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park e Kathryn Hahn. La prima stagione è composta da 9 episodi della durata di 25-30 minuti ciascuno.

Kevin Feige ha affermato che gli eventi a cui assisteremo in WandaVision saranno estremamente rilevanti per il proseguo del Marvel Cinematic Universe.



Per saperne di più sulla serie del momento potete scoprire le nostre prime impressioni su WandaVision e l'intervista al cast della serie e a Kevin Feige.