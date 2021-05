WandaVision, Olsen rivela di aver avuto poco tempo per prepararsi a Doctor Strange 2

WandaVision ha dato il via alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe con i suoi nove episodi e adesso i fan non vedono l’ora di scoprire cosa succeder√† a Wanda Maximoff, il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen, che rivedremo presto in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

L’attrice non ha avuto molto tempo per riposarsi tra i due progetti essendo stata impegnata a girare il sequel nel Regno Unito.



"Avrei voluto davvero che qualcuno avesse condiviso un piano con me un po' prima", ha detto scherzando Olsen al podcast di Awards Chatter. "Ho scoperto la storia di Doctor Strange 2 prima di iniziare le ultime 8 settimane di riprese di WandaVision durante la pandemia", ha spiegato. "L'ho scoperto tipo ad agosto, poi ho concluso WandaVision un mercoledì e sono andata in Inghilterra il venerdì."



Olsen ha anche recentemente parlato con Glamour Spain del tempo trascorso a lavorare nel MCU e ha anticipato il viaggio di Wanda da WandaVision a Doctor Strange 2. "Ho passato gli ultimi 7 anni a interpretare questo personaggio e lei è cambiata ed è cresciuta con me. Ma è stato solo con WandaVision, e ora Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che ho sentito un senso di appartenenza e una certa licenza creativa con lei."



Oltre a saperne di più sul suo personaggio, il sequel di Doctor Strange ha anche aiutato Olsen a capire il multiverso del MCU . "Non sapevo del multiverso quando stavamo girando WandaVision".



Dell'apparizione di Evan Peters nella serie ha aggiunto: "Ho pensato che fosse solo un modo intelligente per avere un Pietro. Non ho capito il piano più ampio del multiverso fino a quando non ho iniziato a lavorare sul sequel di Doctor Strange."



Doctor Strange in the Multiverse of Madness dovrebbe uscire nei cinema USA il 25 marzo 2022. Vi lasciamo con la nostra recensione di WandaVision e una curiosità su qual è stato il momento più bello sul set di WandaVision per Elizabet Olsen.