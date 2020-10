WandaVision, online una nuova immagine promozionale per la serie Disney+

Nelle ultime ore sono apparse online nuove immagini promozionali per le serie di Disney+, e una di queste ha come protagonisti proprio gli interpreti principali di WandaVision, Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

Dopo il banner di The Falcon and The Winter Soldier, sta iniziando a circolare per il web un'altra immagine promozionale delle serie TV Marvel di Disney+, relativa questa volta a WandaVision.

In primo piano, come risulta ovvio dando un'occhiata anche in calce alla notizia, i due protagonisti dello show, Paul Bettany a.k.a. Visione ed Elizabeth Olsen alias Wanda Maximoff, in quella che è una foto in abiti e acconciature d'epoca in scala di grigi, con l'aggiunta però di linee rosse, abbastanza emblematica della serie per come si è presentata finora.

Benché non siano stati condivisi molti dettagli al riguardo, sembrerebbe proprio che in WandaVision avremo due realtà differenti, anche se è da vedere ora la natura di ognuna, e quali saranno gli eventi fondamentali che vi si svolgeranno.

A tal proposito, in questo articolo abbiamo raccolto alcune tesi e ipotesi sulla serie Marvel, e tra le speculazioni più gettonate del web c'è sicuramente quella che vorrebbe l'intera storia come frutto dell'immaginazione di Wanda.

E voi, che ne pensate? Quali credete che siano le ipotesi più verosimili? Fateci sapere nei commenti.

WandaVision debutterà il prossimo dicembre su Disney+.