WandaVision: gli orologi nascondono un messaggio segreto su gli X-Men?

Tra le molteplici teorie di cui abbiamo avuto modo di leggere negli ultimi giorni, una sostiene addirittura che ci sia un legame segreto tra gli orologi presenti in WandaVision e gli X-Men.

Come potete vedere dall'immagine pubblicata di seguito, un utente di Reddit indica una correlazione tra il punto in cui si trovano le lancette di vari orologi e il linguaggio dei semafori, ovvero un sistema che utilizza due bandiere per segnalare i messaggi, secondo un codice alfabetico. È stato utilizzato per comunicare su lunghe distanze prima dell'avvento delle telecomunicazioni soprattutto per quanto concernono le comunicazioni marittime.

Anche se potrebbe sembrare alquanto inverosimile, è sorprendente vedere come le lancette segnino esattamente le lettere che compongono la parola X-Men. Insomma, potrebbe trattarsi di una prova abbastanza convincente che si tratti di un messaggio intenzionale lasciato dai produttori della serie Disney+. L'introduzione degli degli X-Men in WandaVision è stata una teoria che ha particolarmente entusiasmato i fan, poiché il personaggio di Scarlet Witch ha spesso scavalcato il confine tra Avengers e X-Men nei fumetti. Le teorie sono molteplici e vanno da Wanda che crea mutanti nell'MCU, a Wanda che usa i suoi poteri di alterazione della realtà per cambiare l'MCU in un mondo in cui i personaggi degli X-Men sono già esistenti. Voi cosa ne pensate?

Intanto il sesto episodio di WandaVision ci ha anche rivelato un altro particolare easter egg in merito alle farfalle. Mentre man mano che si va avanti, sembrano anche crescere i riferimenti a Nightmare che probabilmente sarà il principale villain della serie.