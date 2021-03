WandaVision, l'ottavo episodio ha spiegato il significato di molti degli spot nella serie

Manca ormai meno di una settimana alla conclusione di WandaVision, e il penultimo episodio, pubblicato su Disney+ lo scorso venerdì, sembra aver iniziato a collegare i vari pezzi che porteranno alla conclusione del puzzle. Nel corso dello show, gli omaggi alle sitcom e alla storia della televisione hanno avuto anche la forma di spot pubblicitari.

Molti spettatori, specialmente quelli con più familiarità con il Marvel Cinematic Universe, hanno presto intuito che dietro i nomi e altri dettagli dei prodotti immaginari pubblicizzati si nascondesse un senso più profondo, e da questo punto di vista l'episodio 1x08 di WandaVision ha fornito più di una risposta.

Abbiamo visto infatti (e chi non vuole spoiler farebbe bene a interrompere la lettura) Agnes / Agatha Harkness condurre Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) in un viaggio nella memoria, facendole rivivere alcuni degli episodi più traumatici della sua vita. Così, per esempio, la bomba della Stark Industries che ha ucciso i genitori di Wanda e Pietro ha un ticchettio simile a quello del tostapane Stark del primo episodio. Oppure, il reclutamento di Wanda nell'Hydra e il lavaggio del cervello subito rimandano allo spot dell'orologio Strucker (episodio 2), poiché il responsabile degli esperimenti è il barone von Strucker, e appunto al bagnoschiuma Hydra (episodio 3).

La carta assorbente Lagos rimanda inoltre all'episodio noto come "incidente di Lagos" in Captain America: Civil War, e l'episodio 8 di WandaVision ha rivelato anche la verità su Visione e la SWORD. Una teoria che è stata smentita, invece, è quella che i protagonisti degli spot fossero i genitori di Wanda e Pietro: abbiamo visto che non è così.

Per altri approfondimenti su WandaVision, rimandiamo alla spiegazione dei perché di un episodio perfetto.