WandaVision, parla Benedict Cumberbatch: 'Mi dispiace di avervi deluso'

Quante cose sono accadute in WandaVision? Tante, quasi quanto quelle NON accadute: la serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany è stata oggetto sin dal primo momento di una miriade di speculazioni, con teorie saltate fuori su praticamente ogni evento o personaggio che fosse possibile inserire nello show.

Doctor Strange è stato ovviamente uno dei nomi più menzionati: il personaggio di Benedict Cumberbatch ha però dato buca ai tanti fan convinti di vederlo apparire almeno durante il season finale, con l'attore che ora si è praticamente scusato per la sua mancata comparsa.

"Ah, mi dispiace di avervi deluso. Certo, immagino che sarebbe stato divertente esserci. Avrei potuto cominciare ad introdurre il coinvolgimento di Wanda in Doctor Strange 2. Ma tant'è, è andata così. Ora siamo nel mezzo della lavorazione, stiamo girando scene da Natale, è davvero entusiasmante. E sì, è un ottimo momento, non solo per il film, ma anche per la nostra casa di produzione in generale. Abbiamo avuto cinque nomination per The Mauritanian, che è un film di cui vado molto fiero. Quindi sì, non ho preso parte a WandaVision perché ero davvero molto impegnato" ha spiegato Cumberbatch.

Il regista Matt Shakman, intanto, ha spiegato la scelta di non introdurre gli Young Avengers in WandaVision; ecco, invece, qual è la scena con Darcy e i gemelli tagliata dal finale di WandaVision.