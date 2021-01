WandaVision, quanto tempo è passato da Avengers: Endgame? Ce lo spiega il quarto episodio

Il tempo in WandaVision è un discorso che andrebbe (e probabilmente andrà) approfondito: è chiaro ormai a tutti che lo show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany si svolga in una qualche dimensione parallela, che andrebbe quindi contestualizzata in una linea temporale che consideri anche il resto del Marvel Cinematic Universe.

Era già stato messo in chiaro, in effetti, che gli eventi di WandaVision avrebbero avuto luogo poco dopo la battaglia finale contro Thanos avvenuta in Avengers: Endgame: quanto tempo fosse effettivamente trascorso tra il film dei Russo e la serie Disney+, però, non era ancora stato precisato.

In nostro soccorso arriva dunque proprio il nuovo episodio di WandaVision: all'inizio della quarta puntata dello show, infatti, vediamo Monica Rambeau tornare in vita in quelli che sono presumibilmente gli attimi immediatamente successivi al famoso Blip. Di lì a tre settimane il personaggio di Teyonah Parris riceve quindi dallo SWORD l'incarico di partire per Westview: salvo stravolgimenti, dunque, è lecito dedurre che la serie su Scarlet Witch e Visione prenda il via meno di un mese dopo la sconfitta del Titano Pazzo.

