WandaVision, Paul Bettany ama i meme su QUELLA frase: 'Questo è il migliore'

Proprio come il finale dello show, il penultimo episodio di WandaVision ha diviso i fan tra chi lo ritiene uno dei migliori della serie e chi, invece, ha accusato Marvel di aver ceduto alla tentazione del cosiddetto 'spiegone'. Tutti, però, si sono trovati d'accordo nel giudicare positivamente una certa scena.

Stiamo parlando, come probabilmente avrete intuito, del dialogo avvenuto tra Wanda e Visione in una delle scene flashback mostrateci nel corso dell'episodio. In quest'occasione, infatti, il personaggio di Paul Bettany pronuncia una delle frasi più sentite e dense di significato dell'intero MCU: "Che cos'è il dolore, se non l'amore perseverante?".

Internet, però, come al solito non perdona: oltrepassata l'ovvia commozione, dunque, sul web ha cominciato a fiorire un'infinità di meme basati su quell'emozionante dialogo. La cosa non è ovviamente sfuggita a Paul Bettany, che tramite Twitter ha condiviso un meme che mette su un crossover tra la frase di cui sopra e il concetto della nave di Teseo esposto da Visione all'altro Visione durante il season finale.

"Questo potrebbe essere il migliore" scrive Bettany nel suo post: siete d'accordo con lui? Diteci la vostra nei commenti! Secondo Rotten Tomatoes, intanto, il season finale è il peggior episodio di WandaVision; ecco, invece, quando potremmo rivedere Agatha Harkness dopo WandaVision.