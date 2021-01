WandaVision, Paul Bettany anticipa: 'Ci sarà un attore in un ruolo segreto'

Continuano le intervista a Paul Bettany di WandaVision: questa volta l'interprete del celebre supereroe ha dichiarato che nelle puntate dello show di Disney+ troveremo qualche sorpresa importante, in particolare riguardo un membro del cast.

Paul Bettany è stato intervistato dal canale YouTube Black Girl Nerds, rispondendo alle numerose domande della giornalista. In particolare una frase del celebre attore ha fatto subito discutere i fan, ecco il suo commento: "Ci sono delle cose che non ti posso raccontare, ho lavorato con un attore che sarà una sorpresa per tutti. Ho lavorato con un attore con cui volevo collaborare da un sacco di tempo, è incredibile. Abbiamo fatto scintille insieme". Ovviamente Paul Bettany non ha potuto rivelare il suo nome, ma gli appassionati hanno iniziato a fare delle ipotesi, qualcuno infatti pensa che potrebbe trattarsi di uno dei protagonisti delle classiche sit-com che hanno ispirato le puntate dello show di Disney+.

Non resta che aspettare pochissimi giorni prima di scoprire a chi si riferisse Paul Bettany, la serie infatti farà il suo debutto nel catalogo di Disney+ il prossimo 15 gennaio con i primi due episodi, mentre gli altri saranno pubblicati a cadenza settimanale. Per finire vi lasciamo con questa intervista ad Elizabeth Olsen di WandaVision.