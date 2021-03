WandaVision, Paul Bettany: 'Un aspetto del mio ruolo mi spaventava'

Quelle offerte in WandaVision da Elizabeth Olsen e Paul Bettany sono state due prove attoriali tutt'altro che banali: i due attori hanno saputo dar vita a momento comici e drammatici con grande abilità, saltando da un registro all'altro nell'arco di poche scene. Ma qual è stata la sfida più grande per le due star Marvel?

A parlarne è stato Paul Bettany che, comprensibilmente, ha parlato in questi termini del suo doppio impegno come Visione di Westview e Visione bianco: l'attore ha infatti ammesso di aver provato parecchia pressione all'idea di dover riuscire in qualche modo a differenziare due personaggi pressoché identici.

"Differenziare quei due personaggi in un modo che non risultasse superficiale... Voglio dire, certo, uno è viola e l'altro è bianco, per voi può senz'altro bastare questo. Ma volevo che quel Visione risultasse familiare e al tempo stesso intimidatorio. Per qualche motivo ero davvero spaventato all'idea. Ho continuato a rimandare lo scendere a patti con questa cosa perché sapevo che avremmo girato quelle scene molto tardi. Ero davvero spaventato!" ha ricordato l'attore.

