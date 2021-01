WandaVision, Paul Bettany assicura: 'Il quarto episodio vi lascerà a bocca aperta'

Se fin qui WandaVision non vi ha convinto, per i toni ben lontani da quelli più classici del Marvel Cinematic Universe, sembra che il quarto episodio vi farà cambiare idea. A rivelarlo è stato proprio Paul Bettany su Twitter.

Rispondendo a Chris Hewitt di Empire sul noto social network, l'interprete di Visione ha detto: "Grazie Chris, penso che l'episodio della prossima settimana ti lascerà a bocca aperta".

Hewitt aveva infatti rivelato di essere stato totalmente conquistato da WandaVision e di essere curiosissimo di scoprire cosa accadrà d'ora in avanti nel corso della serie Disney+: "Sono profondamente innamorato di WandaVision. La capacità di Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Paris, Kathryn Hahn e del resto del cast di cavalcare i suoi cambi tonali da sciocca meta-sitcom ai toni profondamente inquietanti è davvero impressionante. Non vedo l'ora di vedere cosa accadrà".

I primi tre episodi di WandaVision sono attualmente in streaming su Disney+ e sembra che la serie abbia conquistato tutto il pubblico che per un anno intero non ha potuto contare sui grandiosi spettacoli del Marvel Cinematic Universe. A quanto pare però gli sceneggiatori di WandaVision non hanno potuto spaziare nell'intero catalogo dei supereroi, ma hanno dovuto sottostare ad alcune limitazioni.

Sembra ormai chiaro tra l'altro, che le pubblicità in WandaVion non siano dei semplici easter-egg ma che nascondano qualcosa di più complesso. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.