WandaVision, Paul Bettany avverte: Il personaggio più clamoroso non è stato scoperto

In attesa di vedere il settimo episodio di WandaVision, ecco un'interessante intervista a Paul Bettany, l'interprete di Visione, che assicura gli appassionati sulla presenza di un altro personaggio segreto nelle puntate della serie Disney.

Il volto del famoso supereroe aveva già discusso della presenza, nel cast della serie, di un attore con cui avrebbe sempre voluto recitare, facendo quindi discutere i fan che hanno iniziato ad ipotizzare l'identità del misterioso personaggio. Nella giornata di ieri, Paul Bettany ha discusso con i giornalisti di Esquire sulle prossime vicende dello show e in particolare delle sorprese ancora in serbo per gli appassionati: "C'è una teoria secondo la quale un misterioso Avengers sarà presente nelle puntate di WandaVision, le persone credono che sarà Doctor Strange. In verità, molti dei personaggi che volevamo rimanessero segreti sono stati annunciati via leaks. Ma uno in particolare non è ancora stato scoperto, ed è molto entusiasmante. Era una vita che volevo lavorare insieme a lui e abbiamo delle scene fantastiche insieme. Siamo molto affiatati, non vedo l'ora che la gente veda il nostro lavoro".

Chi potrebbe essere questo misterioso personaggio? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, in attesa che venga pubblicato il nuovo episodio dello show Disney, vi segnaliamo il nostro speciale dedicato ai figli dei protagonisti di WandaVision.