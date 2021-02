WandaVision, Paul Bettany avvisa: 'Nelle sitcom non sempre le coppie vanno d'accordo'

Mentre sono in molti a credere che ci saranno altre puntate di WandaVision, vi segnaliamo questa interessante dichiarazione di Paul Bettany, che ha rivelato a quali sitcom si sono ispirati e ha discusso anche il futuro della coppia.

L'interprete di Visione ha discusso del futuro dello show con i giornalisti di TVLine, in particolare riguardo le serie TV a cui WandaVision si è ispirata e se le vicende della quarta puntata, in particolare sulla presenza di Geraldine a Westview, avranno un impatto sul rapporto tra i due. Ecco il commento di Paul Bettany: "È interessante esplorare i decenni della storia americana attraverso le serie TV più iconiche. Inizi con Dick Van Dyke, dove c'è dell'affetto sincero nel loro rapporto, in Vita da Strega troviamo una donna molto potente, ma suo marito è quasi imbarazzato da questo. Poi arrivi alla Famiglia Brady, dove fanno tutti finta che non ci sia niente di male nel mondo, mentre ci sono le lotte per i diritti civili e la guerra in Vietnam".

Il suo elenco continua, citando anche opere più recenti come Modern Family e Malcom, mentre una frase ha fatto subito discutere gli appassionati delle opere Marvel: "In queste serie le coppie non sono per forza innamorate l'uno dell'altra. E questo è molto importante per la nostra serie". La quinta puntata dello show è già disponibile nel catalogo di Disney+, inoltre ecco un'interessante intervista alla showrunner di WandaVision.