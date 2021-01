WandaVision, Paul Bettany ne è certo: 'Il finale è epico'

Lo scorso venerdì è finalmente arrivata su Disney+ WandaVision, l'attesissima serie incentrata su Wanda Maximoff e Visione dopo i fatti di Avengers: Endgame. Si tratta del calcio d'inizio della Fase 4, anche se i toni sono molto diversi da quelli a cui siamo fin qui stati abituati nel Marvel Cinematic Universe.

Stando alle parole di Paul Bettany, questo show cambierà totalmente il nostro modo di guardare ai supereroi e creerà dei precedenti anche in vista delle nuove pellicole cinematografiche. In WandaVision nulla è come sembra e lo stesso Visione ad un certo punto se ne renderà conto:

"Episodio per episodio, settimana dopo settimana, Visione inizia a rendersi conto che qualcosa non va bene in questo mondo. C'è qualcosa che non va in questa città. E poi si è arriva ad un finale che è senza ombra di dubbio epico".

Paul Bettany ha inoltre rivelato a Collider che un nuovo attore sii unirà alla serie, un attore molto noto di cui fin qui non abbiamo avuto informazioni: "Lavoro con questo attore ma si tratta di un segreto totale. Desideravo lavorare e recitare con lui da anni e finalmente ci sono riuscito ed è stato fantastico. I fuochi d'artificio sono esplosi ed è stato fantastico".

