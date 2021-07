WandaVision, Paul Bettany condivide uno scatto dal dietro le quinte: 'Che lavoro bizzarro'

Sebbene in molti continuino ancora a sperare, sembra ormai certo che WandaVision non avrà una stagione 2. La serie Disney+ si è infatti definitivamente conclusa lo scorso marzo, lasciando numerosi dubbi soprattutto sul futuro di Paul Bettany nel MCU.

L'attore inglese ha chiarito più volte di non aver nessun contratto in essere e dunque non sappiamo se in un modo o nell'altro potremo rivedere Visione o la sua controparte Visione Bianca apparsa per la prima volta nel corso proprio di WandaVision. In attesa di scoprire quale sarà il destino di questo amatissimo sintezoide, Paul Bettany ha voluto condividere un divertente scatto dal dietro le quinte dello show.

Sappiamo piuttosto bene che dietro Visione c'è un sapiente lavoro di trucco misto a complessi effetti speciali e, ora l'attore ha voluto mostrare quanto complicate siano anche le fasi di rimozione di tutto quel colorante che serve a conferire all'amato partner di Wanda Maximoff il suo iconico colore rosso.

In precedenza erano circolate sul web anche delle immagini di Visione pre VFX che hanno letteralmente scioccato i fan del Marvel Cinematic Universe in quanto hanno avuto modo di vedere il sintezoide in vibranio con tanto di orecchie. Infatti, Paul Bettany a differenza della sua controparte cinematografica è dotato di organi sensoriali di ogni sorta, orecchie comprese che vengono poi rimosse in post-produzione. Beh a ben guardare l'attore ha proprio ragione quando dice che il suo è un lavoro assai bizzarro!