WandaVision: Paul Bettany credeva che non sarebbe più apparso come Visione

Dopo le prime due puntate della serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, i fan hanno già iniziato ad dare vita a teorie sui personaggi di WandaVision. In attesa di scoprire come continueranno le vicende dello show, vi segnaliamo questa intervista ai due protagonisti.

Il canale ufficiale di IMDB ha condiviso su YouTube un video intitolato "Ask Each Other Anything", in cui sono presenti gli interpreti di Wanda Maximoff e di Visione. Elizabeth Olsen ha quindi chiesto al suo collega quante probabilità ci fossero secondo lui di ritornare ad interpretare Visione dopo gli eventi di "Avengers: Infinity War". Ecco la risposta di Paul Bettany: "Devo dire più o meno sul 10% o 15%. Ad un certo punto dovevo essere dentro una specie di targa, e una volta aperta avresti trovato una particolare sacca per cadaveri con dentro Visione. Kevin è venuto a parlarmi e mi ha detto, dovevo farlo, ed io ho pensato, oh, perché volevo continuare ad essere coinvolto".

L'intervista a Paul Bettany continua poi con un particolare episodio: l'attore ha infatti rivelato che temeva di stare per essere licenziato dopo che Kevin Feige gli aveva chiesto di incontrarlo nel suo ufficio, rimanendo quindi sorpreso quando il celebre dirigente della Marvel gli ha proposto di partecipare ad una serie TV.

La prossima puntata dello show di Disney+ sarà disponibile venerdì 22 gennaio, nel frattempo vi lasciamo con le nostre prime impressioni su WandaVision.