WandaVision, Paul Bettany ha dei dubbi sul ritorno di Visione nel MCU

Dopo gli eventi di WandaVision, molti fan continuano a chiedersi quale sarà il destino di Visione nel futuro del MCU, soprattutto ora che il personaggio è stato "resuscitato" in versione bianca sfruttando il corpo del sintezoide originale.

Al momento, al contrario di Elizabeth Olsen e il suo ruolo confermato in Doctor Strange 2, la presenza di Paul Bettany non è infatti stata annunciata in alcun titolo del franchise in arrivo prossimamente, e mentre possiamo aspettarci che in un modo o nell'altro il personaggio farà ritorno, l'attore sembra non essere ancora al corrente dei piani dei Marvel Studios riguardo al possibile ritorno di Visione.

"È stato un bellissimo apice per tutte le cose che io e Lizzie abbiamo fatto insieme. Abbiamo davvero trovato una nostra corsia, e questa volta il tono era differente dai film. Ma con la Marvel non sai mai se hai finito o no. Quindi non voglio ancora darla per finita" ha dichiarato infatti Bettany in un'intervista rilasciata a Deadline.

Ovviamente, come prassi dello studio, Bettany potrebbe stare fingendo di non sapere nulla quando in realtà ha già in programma un'apparizione in Doctor Strange 2 o altri titoli che proseguiranno l'arco narrativo di cui fa parte anche WandaVision, ma per scoprirlo dovremo probabilmente attendere di vederlo direttamente sul grande schermo.

Nel frattempo, vi ricordiamo che su Disney+ ha da poco esordito la serie animata Marvel What If...?.