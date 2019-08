WandaVision: per Paul Bettany è il prodotto più 'eccentrico' del MCU

Le informazioni emerse in questo periodo su WandaVision lasciano presagire a una serie davvero strana da decifrare all’interno del Marvel Cinematic Universe e Paul Bettany (Vision), ne ha dato un’ulteriore conferma e ha promesso che si tratterà di un’esperienza unica.

L’attore, che per l’occasione tornerà a vestire i panni di Visione, ha dichiarato che “è senza dubbio uno dei prodotti Marvel più eccentrici”. Intervistato da IGN nel corso del D23, l’attore ha poi spiegato. “È d’avanguardia e strano. Nessuno si sarebbe aspettato di fare qualcosa del genere e di continuare ad andare in questa direzione. Sono così eccitato, i copioni sono fantastici. Sarà stupendo approfondire questi aspetti”.

Paul Bettany sembra confermare che WandaVision sarà una sorta di mix tra sit-com anni 50 e momenti d’azione spettacolare tipici del MCU. Questa strana formula produrrà qualcosa di totalmente nuovo e che secondo Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) è qualcosa che trova pieno fondamento nel materiale di partenza. “Ci sono un sacco di fumetti che supportano l’idea che i due possano trovarsi in una sit-com”, ha dichiarato l’attrice.

Il D23 ha rappresentato l’occasione per avere tante novità sulla prossima serie Disney+ e potete leggere tutto quello che abbiamo scoperto. Inoltre, una fan presente al panel, ha ricreato il teaser visto in sala e non ancora pubblicato online, cercando di essere il più fedele possibile a quanto proiettato.