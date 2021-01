WandaVision, Paul Bettany promette: 'Presto saprete se Visione è ancora vivo'

Cresce l'attesa per il debutto di WandaVision, prima serie tv del Marvel Cinematic Universe e primo capitolo della Fase 4. Tra retroscena e anticipazioni i protagonisti stanno raccontando diversi aspetti dello show, e Paul Bettany, dopo aver annunciato un attore in un ruolo segreto, ha parlato anche del destino del suo personaggio, Visione.

L'ultima volta che l'abbiamo visto al cinema, infatti, Visione era stato ucciso ben due volte, prima da Wanda Maximoff per distruggere la Gemma della Mente, poi da Thanos, che lo aveva riportato in vita proprio per strappargli a sua volta la gemma.

WandaVision, quindi, dovrà chiarire cosa è successo dopo che il cadavere del personaggio di Paul Bettany è stato lasciato nei boschi di Wakanda. Lo stesso attore, parlando a Comicbook.com dei primi due episodi della serie in arrivo su Disney+ venerdì 15 gennaio, ha anticipato che il discorso sarà affrontato.

"Oh beh, io so cosa è successo al corpo di Visione, e presto lo saprete anche voi". Inutile dire che questa frase di Paul Bettany è destinata a scatenare una serie di teorie e speculazioni, almeno fin quando il pubblico non scoprirà la verità.

L'interprete di Visione ha poi anticipato che gli episodi più esplosivi di WandaVision arriveranno nella parte finale della stagione, mentre il regista Matt Shakman ha recentemente rivelato di aver consultato i registi di Spider-Man 3 e Doctor Strange 2 per la realizzazione dello show.