WandaVision, Paul Bettany è pronto per un'altra stagione della serie MCU

Nonostante WandaVision non abbia ottenuto alcun riconoscimento agli Emmy Award, la serie si è rivelata una delle più acclamate del nel 2021. E nonostante Kevin Feige abbia escluso la produzione di una seconda stagione di WandaVision, la star Paul Bettany ha confessato di essere pronto a tornare sul set, nel caso si cambiasse idea.

Intervistato da Entertainment Weekly, Paul Bettany ha dichiarato:"Ci sono già. Se c'è, io ci sono" ha confessato l'attore. E non è il solo a voler riprendere il suo ruolo. Kathryn Hahn vorrebbe tornare nell'MCU, che sia in una seconda stagione di WandaVision oppure in un altro show.



Dopo quanto accaduto nel finale di WandaVision, Bettany dovrebbe tornare nel Marvel Cinematic Universe in versione White Vision, con Scarlet Witch di Elizabeth Olsen che farà parte di Doctor Strange 2.

Difficilmente verrà prodotta una seconda stagione di WandaVision ma Paul Bettany ha voluto sottolineare la sua disponibilità nel caso Kevin Feige e i piani alti della Marvel decidano di proseguire le avventure di Visione (Bettany) e Scarlet Witch (Olsen).

Ecco la sinossi ufficiale della prima stagione:"WandaVision dei Marvel Studios fonde lo stile delle sit-com classiche con il Marvel Cinematic Universe in cui Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) - due esseri superpotenti che vivono una perfetta vita di provincia - iniziano a sospettare che tutto non sia come sembra. Matt Shankman ha diretto la serie con Jac Schaeffer come sceneggiatore principale con la produzione di Kevin Feige. WandaVision è interpretato da Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff/Scarlet Witch, Paul Bettany nel ruolo di Visione, e Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park, Evan Peters e Kathryn Hahn".



Per saperne di più sulla prima serie MCU, leggete il nostro approfondimento su WandaVision tra sitcom e drama.